12 Января 2021
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Иллюстрация из книги &quot;Сын России&quot; Альберта Лиханова. Гагарин и Королев. (2020) | Фото: Издательство &quot;Детство. Отрочество. Юность&quot;

Илон Маск восхитился Сергеем Королевым: "Он был великолепен"

Роскосмос в честь дня рождения Сергея Королева опубликовал в своем аккаунте в Twitter фотографии основоположника космического ракетостроения.

"Сегодня ракетно-космическая отрасль отмечает 114-летие со дня рождения Сергея Королёва. Основоположник практической космонавтики, один из крупнейших ученых XX века в области космического ракетостроения и кораблестроения, советский конструктор", - говорится в твите госкорпорации.

На этот пост ответит Илон Маск, основатель компании SpaceX. Он на русском написал про Королева: "Он был великолепен".

В комментариях к посту российской госкорпорации тут же объявилось множество пользователей, которые стали указывать Маску, что Королев был не русским, а украинцем (хотя ни Роскосмос, ни американский бизнесмен вообще не писали про национальность конструктора).

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Илон Маск восхитился Сергеем Королевым: "Он был великолепен"

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Теги: илон маск, сергей королев, роскосмос



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