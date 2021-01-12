Илон Маск восхитился Сергеем Королевым: "Он был великолепен"

Роскосмос в честь дня рождения Сергея Королева опубликовал в своем аккаунте в Twitter фотографии основоположника космического ракетостроения.

"Сегодня ракетно-космическая отрасль отмечает 114-летие со дня рождения Сергея Королёва. Основоположник практической космонавтики, один из крупнейших ученых XX века в области космического ракетостроения и кораблестроения, советский конструктор", - говорится в твите госкорпорации.

На этот пост ответит Илон Маск, основатель компании SpaceX. Он на русском написал про Королева: "Он был великолепен".

В комментариях к посту российской госкорпорации тут же объявилось множество пользователей, которые стали указывать Маску, что Королев был не русским, а украинцем (хотя ни Роскосмос, ни американский бизнесмен вообще не писали про национальность конструктора).