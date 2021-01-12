12 Января 2021
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Общество Челябинская область
Медицинские маски (2020) | Фото: Накануне.RU

Власти Южного Урала заявили о готовности к введению ковид-паспортов

В Челябинской области есть техническая возможность для введения ковид-паспортов. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам заместителя губернатора, в настоящий момент нет ясности по введению ковид-паспортов. Сегодня такая информация прозвучала, но пока нет единой формы.

"Мы пока выдаем такой же паспорт, как при прививке на грипп. У нас ведется регистр вакцинированных, где вносится маркировка флакончика с дозой вакцины. Здесь все у нас учтено. Если появится необходимость выдачи паспортов, у нас все эти регистры есть, маркировки всех вакцин тоже есть. Поэтому думаю, технически это будет возможно с учетом того, что вся эта база данных ведется", - подчеркнула она.

Напомним, в начале января президент России Владимир Путин поручил Правительству до 20 января рассмотреть вопрос о выдаче гражданам, привившимся от коронавируса, особых сертификатов и их международном признании. Предполагается, что эти документы могут быть использованы для въезда и выезда за рубеж, а также пересечения границ иностранных государств.

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Власти Южного Урала заявили о готовности к введению ковид-паспортов

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Теги: коронавирус, ковид-паспорта, Ирина Гехт,



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