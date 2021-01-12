Приём окончен. На пост главы Сургута претендуют 66 кандидатов

Окончен приём документов от кандидатов, которым предстоит побороться за освободившееся кресло главы Сургута, сообщил Накануне.RU информированный источник.

После того, как бумаги сдал депутат Тюменской областной думы от ЛДПР, бывший кандидат в губернаторы Тюменской области Михаил Селюков, документы подали ещё три человека. Теперь на пост градоначальника претендуют 66 кандидатов.

По данным собеседника агентства, список может поредеть – были те, кто сначала подал документы, а потом забрал их.