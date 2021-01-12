12 Января 2021
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Общество Челябинская область
Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

У 2,7% южноуральцев, сдавших тест на коронавирус в ТРК, подтвердилось заболевание

В Челябинской области 7 тысяч 904 человека прошли тестирование на коронавирус в ТРК за новогодние праздники. У 216 южноуральцев подтвердился COVID-19. Об этом на брифинге сообщила вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Исследование проводилось для выявления бессимптомного носительства. По его итогам, только у 2,7% южноуральцев был подтвержден коронавирус.

"Это первый опыт, который вызвал положительный отклик среди населения. Эту практику мы будем продолжать в выходные дни. Расширяя географию этого проекта, это будут Миасс, Златоуст и другие города, где в общественных местах будет организовано тестирование", - рассказала она.

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У 2,7% южноуральцев, сдавших тест на коронавирус в ТРК, подтвердилось заболевание

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Теги: коронавирус, болезнь, диагноз, наблюдение, карантин,



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