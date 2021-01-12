В Госдуму внесли поправки о компенсации за незаконное задержание на срок до 48 часов

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий компенсацию за незаконное задержание граждан. Автором поправок в Гражданский кодекс России выступила Наталья Костенко, член фракции "Единая Россия" и комитета ГД по контролю и регламенту.

В пояснительной записке к закону автор поправок указывает, что административное задержание на срок до 48 часов в случае, если применялось незаконно, является нанесением вреда со стороны государства. "На практике суды не всегда учитывают позицию Конституционного Суда РФ о праве требовать возмещение вреда вследствие незаконного административного задержания. Суды отказывают в удовлетворении соответствующих исков, ссылаясь на отсутствие в законе прямого указания на данное право", - пишет Костенко.

Аналогичная проблема, по словам парламентария, существует в отношении незаконного задержания в качестве подозреваемого и незаконного помещения в центр временного содержания для несовершеннолетних нарушителей.