В Свердловской области не будут вводить специальных ограничений на Крещение

12 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Поджог Рейхстага" по-американски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Крещение, Москва (2014) | Фото:Накануне.RU

В Свердловской области не будут вводить специальных ограничений на Крещение

В Свердловской области не будут вводиться дополнительные ограничения на Крещение из-за ситуации с коронавирусом. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге рассказал вице-губернатор региона Павел Креков.

Православный праздник состоится на следующей неделе.

"Специальных ограничений никаких мы накладывать не будем. Другое дело, что мы присоединяемся, в том числе, и к мнению духовенства, которое говорит о том, что совсем не обязательно в этот день непременно проявлять свою веру тем, чтобы пойти в общую палатку, оттуда – в прорубь, и потом опять в палатку. Соприкосновение с водой если не любое, то гораздо более простое, также имеет определенный сакральный смысл", - пояснил вице-губернатор.

креков павел владимирович заместитель губернатора свердловской области(2017)|Фото: Накануне.ru

По словам Крекова, свердловские власти рекомендуют избегать мест массового скопления людей, так как из-за этого возникает дополнительная угроза заболевания. Однако для тех, кто все же захочет окунуться в прорубь, будет обеспечена вся необходимая безопасность.

"Но мы бы советовали выбрать иной способ проявить свою воцерковленность. Сегодня об этом говорят и многие священнослужители – давайте будем максимально беречь свое здоровье", - добавил Павел Креков.

Напомним, во вторник в Свердловской области был зарегистрирован 361 новый случай коронавируса. Согласно официальной статистике, произошло резкое снижение числа заболевших.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Свердловской области не будут вводить специальных ограничений на Крещение

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Крещение, ограничения, Креков, Свердловская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети