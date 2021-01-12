В Свердловской области не будут вводить специальных ограничений на Крещение

В Свердловской области не будут вводиться дополнительные ограничения на Крещение из-за ситуации с коронавирусом. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге рассказал вице-губернатор региона Павел Креков.

Православный праздник состоится на следующей неделе.

"Специальных ограничений никаких мы накладывать не будем. Другое дело, что мы присоединяемся, в том числе, и к мнению духовенства, которое говорит о том, что совсем не обязательно в этот день непременно проявлять свою веру тем, чтобы пойти в общую палатку, оттуда – в прорубь, и потом опять в палатку. Соприкосновение с водой если не любое, то гораздо более простое, также имеет определенный сакральный смысл", - пояснил вице-губернатор.

По словам Крекова, свердловские власти рекомендуют избегать мест массового скопления людей, так как из-за этого возникает дополнительная угроза заболевания. Однако для тех, кто все же захочет окунуться в прорубь, будет обеспечена вся необходимая безопасность.

"Но мы бы советовали выбрать иной способ проявить свою воцерковленность. Сегодня об этом говорят и многие священнослужители – давайте будем максимально беречь свое здоровье", - добавил Павел Креков.

Напомним, во вторник в Свердловской области был зарегистрирован 361 новый случай коронавируса. Согласно официальной статистике, произошло резкое снижение числа заболевших.