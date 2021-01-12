Спасатели подняли со дна черный ящик потерпевшего крушение индонезийского Boeing

Водолазы подняли со дна Яванского моря черный ящик разбившегося индонезийского Boeing 737-524.

Синьхуа со ссылкой на местное телевидение сообщает, что бортовой самописец достали у берегов Джакарты. О каком именно самописце идет речь, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Boeing при взлете проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности. Этот фактор мог стать причиной потери высоты самолетом.

Напомним, самолет направлялся по маршруту внутри страны – из Джакарты в один из других городов. По данным CNN Indonesia, "Боинг-737-500" упал в воду, произошло это недалеко от острова Ланканг. Во время крушения рыбаки увидели взрыв с моря дважды. Позже были найдены обломки самолета и куски кабеля. На борту находились 62 человека.