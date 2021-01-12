12 Января 2021
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Общеобразовательная школа 79 в Академическом (2020) | Фото: Накануне.RU

В России за четыре года должны построить почти 2 тысячи школ

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что в ближайшие четыре года в стране должны быть построены почти 2 тыс. школ на 1,2 млн мест.

В 2020 году в Росси было построено 828 детских садов на 122 тыс. мест, в этом году власти собираются построить меньше – всего 767 детских садов, заявил Кравцов на встрече с Владимиром Путиным.

"В прошлом году построили 277 школ на 169 тыс. мест. И с этого года начнем четырехлетний проект по строительству 1910 школ на 1,2 млн новых мест. Важно, что мы привлекли, договорились с ВЭБом и Сбербанком о дополнительных 300 миллиардах рублей и построим на 500 школ больше", - заявил министр.

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В России за четыре года должны построить почти 2 тысячи школ

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Теги: строительство школ, детские сады, сергей кравцов



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