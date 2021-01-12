"Я читал, что жалуются – им деньги не выплачивают": Путин спросил с Минпросвещения за надбавки классным руководителям

Путин спросил с главы Минпросвещения Сергея Кравцова за выплату надбавок за классное руководство.

"В ходе большой пресс-конференции с элементами Прямой линии поступали вопросы о выплате денег за классное руководство. Я читал, некоторые Ваши коллеги обращают внимание и жалуются на то, что им эти деньги не выплачивают", - пеняет президент министру во время сегодняшней встречи.

Кравцов ответил, что выплаты школьным учителям держатся на контроле – их получают с 1 сентября 2020 года 810 тыс. классных руководителей. "Скорее всего, речь идет о выплатах в техникумах, колледжах. Действительно, там такая проблема есть. Но мы ей занимаемся и обязательно все вопросы, которые поступили к Вам на "горячую линию", точно отработаем и доложим по результатам", - заявил министр.

"Что значит "проблемы есть", я не понял? Просто им не платят?" – спросил Путин.

Кравцов ответил, что в техникумах также есть преподаватели, которые занимаются воспитательной работой. Но им не платят. "Этот вопрос мы в правительстве решаем. Надеюсь, что в этом году определенные шаги в этом направлении сделаем, потому что у нас в прошлом году принята стратегия развития среднего профессионального образования, мы синхронизируем программы подготовки в колледжах, а в колледжи после 9 класса идут 60% выпускников, и достаточно большой интерес к техническим специальностям", - оправдался министр.