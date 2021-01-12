Министр просвещения Кравцов сообщил Путину, что сегодня дистанционка вводится "точечно"

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в очередной раз назвал домашнее обучение "вынужденной мерой" и почему-то отнес ее к прошлому году, хотя в наступившем 2021-м дистанционка сохраняется во многих регионах.

"Что касается дистанционного обучения, домашнего обучения, то это была вынужденная мера в прошлом году, когда из-за эпидемии, чтобы сохранить здоровье учителей, учеников, школы были переведены на домашнее обучение. Но никогда дистанционное обучение не заменит традиционное. 1 сентября школы вернулись к традиционному обучению, и сегодня точечно, если возникает необходимость, школы вводят формат дистанционного обучения", - заявил министр на встрече с президентом России.

Он заявил, что уже создана "цифровая образовательная среда" (из-за которой, как ранее писало Накануне.RU, депутата Рашкин подал на правительство России в Верховный суд). По словам Кравцова, "среда" дополняет традиционное обучение, "отвечает на вызовы и усиливает классическое образование".

"Цифровая образовательная среда включает отечественную систему видеоконференцсвязи, чтобы отказаться от зарубежных аналогов, отечественную социальную сеть для общения учеников, родителей, учителей. Весь контент в цифровой образовательной среде проверен, соответствует федеральным государственным стандартам и проверяется экспертами", - заявил Кравцов.

Министр заявил также, что учителям хоть и "было сложно в прошлом году, но в целом коллеги справились". "Были всегда на связи со своими учениками, это было важно особенно для старшеклассников, которые сдавали Единый государственный экзамен. В прошлом году снизили бюрократическую отчетность для учителей. Вам неоднократно об этом говорили учителя, сегодня определили вместе с Рособрнадзором минимальный перечень документов, который должен заполнить учитель, остальные бумажки отвлекать не должны", - сообщил Кравцов.