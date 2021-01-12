12 Января 2021
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Политика
строительство (2020) | Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

В Перми больше половины строительных ограждений имеют нарушения: первые итоги проверки после трагедии

Городская административно-техническая инспекция (АТИ), которая после трагедии в центре Перми проводит проверку содержания временных строительных конструкций и ограждений, заявила, что 62% от числа всех обследованных конструкций имеют нарушения, сообщили Накануне.RU в администрации Перми.

Так, из 86 объектов, проверенных за первый день рейдов, 53 имеют нарушения.

Например, не очищены от снега козырьки 49 временных конструкций, еще у 12 не очищен пешеходный настил. По всем фактам зафиксированных нарушений направлены уведомления об устранении в адрес балансодержателей и заказчиков работ, всего их более 50. В случае если нарушения не устранят оперативно, материалы будут направлены в надзорные органы для принятия необходимых мер. Практика подобных рейдов будет продолжена. Жители также могут направлять информацию о замеченных ими нарушениях в районные администрации.

Напомним, 9 января в центре Перми обрушился строительный деревянный переход, установленный в начале года в рамках капитального ремонта здания.

В результате ЧП одна женщина погибла от травм, вторая госпитализирована. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. Проверку проводит также прокуратура края.

Ремонтные работы в доме выполняла компания "АудитЭнергоПроект". По договору с подрядчиком ремонт крыши должен быть завершен до 30 ноября 2021 года.

После трагедии в отставку ушел глава регионального фонда капитального ремонта Дмитрий Баранов.

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В Перми больше половины строительных ограждений имеют нарушения: первые итоги проверки после трагедии

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Теги: строительные ограждения, обрушение перехода, женщина, смерть, проверка



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