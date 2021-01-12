Южный Урал получит 151 тыс. доз вакцины от коронавируса

В Челябинскую область до конца февраля должно поступить 151 тыс. доз вакцины от коронавируса. Соответствующие договоренности были достигнуты правительством области с федеральным Минздравом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В области идет подготовка к масштабной прививочной кампании. Губернатор Алексей Текслер поручил продолжить вакцинацию групп риска – медицинских и социальных работников, учителей школ, преподавателей ВУЗов и СУЗов, сотрудников полиции. Также начинается работа с лицами старше 65 лет, имеющими хронические заболевания.

Также вакцинация начнется на крупных предприятиях и в образовательных организациях. Как отметил губернатор, в регионе основное число заболевших ковидом составляет взрослое население в трудоспособном возрасте, поэтому важно дать возможность прививать работников предприятий.

Часть доз вакцины поступит в больницы для вакцинации жителей по желанию.

Добавим, что регион с начала декабря уже получил 6,4 тыс. доз вакцины.