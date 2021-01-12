Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 всего в двух регионах РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в 22 регионах РФ. Растет она только в двух, в остальных субъектах ситуация стабилизируется.

По словам Поповой, в целом по стране отмечается снижение количества заболевших. Суточный показатель заболеваемости снизился с 19,9 до 15,6 на 100 тыс. населения.

Количество госпитализируемых пациентов с коронавирусом в первые десять дней 2021 года снизилось на 16%, сообщила глава Роспотребнадзора на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.