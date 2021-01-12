В Екатеринбурге у прибывшей на станцию электрички сошли колеса

На Свердловской железной дороге случилось небольшое ЧП с электричкой. Никто не пострадал.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, сегодня, 12 января, после высадки пассажиров произошел сход колесной пары последнего вагона электропоезда 756 сообщением "Кузино - Екатеринбург-Пассажирский". Это случилось уже после прибытия электрички на конечную станцию.

Причина схода сейчас устанавливается. По данным ведомства, железнодорожный путь не поврежден, пострадавших и задержки поездов нет.

Сразу после инцидента Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.