12 Января 2021
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Происшествия Свердловская область
электричка, Пермь (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге у прибывшей на станцию электрички сошли колеса

На Свердловской железной дороге случилось небольшое ЧП с электричкой. Никто не пострадал.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, сегодня, 12 января, после высадки пассажиров произошел сход колесной пары последнего вагона электропоезда 756 сообщением "Кузино - Екатеринбург-Пассажирский". Это случилось уже после прибытия электрички на конечную станцию.

Причина схода сейчас устанавливается. По данным ведомства, железнодорожный путь не поврежден, пострадавших и задержки поездов нет.

Сразу после инцидента Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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В Екатеринбурге у прибывшей на станцию электрички сошли колеса

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Теги: электричка, колеса, Екатеринбург



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