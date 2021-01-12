На Михаила Горбачева написали заявление в СКР за развал СССР

На 89-летнего Михаила Горбачева подали заявление в Следственный комитет России. Пользователь соцсети "ВКонтакте" Вадим Рудометов опубликовал на своей странице текст обращения, которое он отправил в следственные органы.

Мужчина, судя по всему, живет в Омске и является сторонником движения НОД. На его заявление в СКР обратил внимание Telegram-канал "Расстрига".

Рудометов полагает, что "в 1991 году Президентом СССР Михаилом Горбачевым, высшими должностными лицами СССР и союзных республик в составе СССР был совершен ряд преступных деяний, нанесших серьезный ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной безопасности и обороноспособности Союза ССР, приведших к развалу единого государства СССР, поражению Советского Союза в "холодной войне" с США и НАТО, и другим тяжелейшим для страны и мира последствиям" (авторское написание сохранено – прим. ред.).

Он просит провести расследование в отношении Горбачева.

Отметим, что активисты НОДа подавали аналогичные по содержанию иски в суды Магадана и Томска в декабре 2020 года.