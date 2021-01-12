Минпросвещения и Минцифры подготовили приказ об отмене традиционной школы

Минпросвещения и Минцифры подготовили проект приказа, который фактически отменяет традиционную школу и заменяет ее "цифровой школой". Проект называется "Об утверждении стандарта "Цифровая школа" и опубликован на официальном правительственном портале нормативных правовых актов.

Напомним, с 1 сентября 2020 года в 14 регионах России в административном порядке и без общественного обсуждения традиционная система обучения была заменена "цифровой образовательной средой" (ЦОС). А в начале декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о принуждении новых регионов России к "цифровому обучению".

Проект отменяет традиционное обучение и заменяет его пользованием цифровыми технологиями. Так, документ вводит такие понятия: "материалы и средства обучения и воспитания, представленные в цифровом виде", "программы начального общего, основного общего и среднего общего образования с применением электронного обучения", "цифровой образовательный контент" и пр.

Школы будут полностью покрыты беспроводными сетями Wi-Fi, несмотря на исходящее излучение. Доступ к сети Wi-Fi должен проводиться с обязательной идентификацией и аутентификацией пользователя на базе ЕСИА, то есть все действия каждого школьника будут отслеживаться .

Также за школьниками будет вестись видеослежка , что позволит "в круглосуточном режиме осуществлять мониторинг образовательного процесса, а также осуществлять распознавание лиц, фиксировать количество вошедших и вышедших" и т.п.

:Журналистка и ведущая Анна Шафран, которая обратила внимание на документ, считает, что это и есть закамуфлированное узаконивание дистанционного режима навсегда.

"Могут ли патриотически настроенные граждане России, наследники нашей великой Державы, согласиться с таким явно дискриминирующим подходом в образовании к детям в нашей стране?" - написала она, призвав граждан активно голосовать против проекта на сайте правовых актов.

На днях Минпросвещения "развеяло мифы" о ЦОС (так было заявлено). Одним из них было то, что цифровое "обучение" будто бы не снижает уровень знаний детей, а родители, видящие это, думают неправильно.

Адвокат Адвокатской палаты Новосибирской области Александр Болдырев считает, что цифровой режим формирует класс рабов и господ. Основанием для такого мнения служит то, что цифровое "обучение" помещает ребенка в запрограммированную кем-то среду с заранее определенным возможностями и направленностью.

Экс-министр просвещения Ольга Васильева ранее заявила, что цифровизация обучения приводит к атрофии мышления.

"Человек, который привязан к гаджетам, утрачивает очень важную для всех нас функцию - возможность заглядывать вперед и ставить цели", - подчеркнула она.