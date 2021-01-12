12 Января 2021
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Происшествия Челябинская область
&quot;Скорая помощь&quot;, станция, Сатка (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске от коронавируса умер водитель скорой помощи

В Челябинске умер 44-летний водитель скорой помощи. У него был коронавирус.

Мужчина 19 лет отработал водителем скорой помощи. Отмечается, что он был одним из немногих, чья фотография не исчезала с доски почета "Челябмедтранса".

"Управление здравоохранения города Челябинска, коллектив МАУ "Челябмедтранс" выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Алексея Борисовича Задорина в связи с его безвременной кончиной", - говорится в сообщении.

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В Челябинске от коронавируса умер водитель скорой помощи

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Теги: коронавирус, скорая помощь, водитель,



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