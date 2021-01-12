12 Января 2021
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Образование В России Москва
Валерий Рашкин на шествии КПРФ 7 ноября 2020 года. (2020) | Фото: telegram-канал фракции КПРФ в Мосгордуме

Рашкин подал в Верховный суд на правительство России из-за "экспериментов с образованием"

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин подал в иск в Верховный суд на правительство России. Поводом стало постановление кабинета министров от 7 декабря 2020 года "О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды".

Рашкин считает, что документ противоречит статье 43 Конституции РФ, которая гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования.

В исковом заявлении Рашкин пишет, что действия правительства нарушили права его избирателей, да и его самого – внуки депутата лишаются доступности образования. Он просит признать действия правительства незаконными и отменить постановление, передает "Красная Москва".

Выступление КПРФ против дистанционного обучения.(2020)|Фото: Telegram-канал депутата Государственной Думы от КПРФ Валерия Рашкина

Напомним, в конце прошлого года Рашкин и общественная организация "Родители Москвы" пытались заставить мэрию столицы отменить решение о переводе средних и старших классов на дистанционное обучение, также они подавали заявления на имя Путина в администрацию президента, призывая отменить "дистант" и гарантировать учащимся получение качественного образования.

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Рашкин подал в Верховный суд на правительство России из-за "экспериментов с образованием"

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Теги: валерий рашкин, верховный суд, иск, правительство россии



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