Рашкин подал в Верховный суд на правительство России из-за "экспериментов с образованием"

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин подал в иск в Верховный суд на правительство России. Поводом стало постановление кабинета министров от 7 декабря 2020 года "О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды".

Рашкин считает, что документ противоречит статье 43 Конституции РФ, которая гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования.

В исковом заявлении Рашкин пишет, что действия правительства нарушили права его избирателей, да и его самого – внуки депутата лишаются доступности образования. Он просит признать действия правительства незаконными и отменить постановление, передает "Красная Москва".

Напомним, в конце прошлого года Рашкин и общественная организация "Родители Москвы" пытались заставить мэрию столицы отменить решение о переводе средних и старших классов на дистанционное обучение, также они подавали заявления на имя Путина в администрацию президента, призывая отменить "дистант" и гарантировать учащимся получение качественного образования.