12 Января 2021
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цар, премьер-министр Центральноафриканской республики Фирмен Нгребаду (2021) | Фото: twitter.com / @FirminNgrebada

СМИ Украины опасаются побед ЧВК «Вагнера» в Центральной Африке

Ряд украинских СМИ и интернет-порталов распространили по Сети фотографии, на которых премьер-министра Центральноафриканской республики Фирмена Нгребаду сопровождают вооруженные люди славянской наружности. По мнению журналистов, эти снимки – «неопровержимое доказательство» присутствия в ЦАР бойцов ЧВК «Вагнера».

При этом нет сведений, достоверно подтверждающих, что указанные инструкторы имеют отношение к какой-либо ЧВК или ЧОП. Единственное, что известно – их присутствие на территории ЦАР положительно сказалось на ситуации в стране.

Внешняя политика Российской Федерации продолжает быть объектом пристального внимания украинской прессы, не говоря уже о политиках. При этом, и те, и другие зачастую подменяют понятия. К примеру, они называют «повстанцами» боевиков радикальных исламских группировок в ЦАР.

Что касается охраны Фирмена Нгребады, то славяне там действительно были. Однако они входят в состав группы российских инструкторов, которых Москва отправила в ЦАР в соответствии с межправительственным соглашением. Эти инструкторы занимаются подготовкой солдат правительственной армии FACA. В декабре прошлого года Россия направила в ЦАР дополнительный контингент из 300 человек, чтобы обеспечить безопасность в день президентских выборов. Именно россиянам удалось защитить Банги от наступления радикально настроенных боевиков.

Несмотря на это, в информационном пространстве Украины подобные новости неизменно подаются как иллюстрация проявления «российской агрессии». СМИ тиражируют слухи о «наемниках» и «огромных потерях», не обращая внимания на отсутствие доказательств. Для украинских политтехнологов само словосочетание «ЧВК «Вагнера» стало инструментом для одурачивания населения.

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СМИ Украины опасаются побед ЧВК «Вагнера» в Центральной Африке

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Теги: чвк, вагнер, центрально-африканская республика, цар, правительственная армия FACA



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