Житель Челябинска судится с автодилером из-за внедорожника с плесенью

Житель Челябинска купил у автодилера внедорожник, который оказался с производственным браком. Из-за этого в автомобиле появились споры плесени. В августе прошлого года суд признал договор купли-продажи недействительным. Однако компенсацию мужчина так и не получил – решение суда обжаловали, а покупателя обвинили в "потребительском экстремизме".

Автомобиль Volkswagen Touareg мужчина приобрел в автоцентре в июне 2018 г. Через полгода он заметил, что при выезде из гаража моментально застывали окна, а затем наравне с постоянной влажностью в машине появился затхлый запах. Приехав на первое ТО, он рассказал о повышенной влажности, но его заверили, что всему виной погодные условия и дальше всё исправится. Однако лважность не ушла, а запах в машине усилился.

"А дальше вообще финиш: прилетаю как-то из трехнедельной командировки, сажусь в машину, а там – вонь, как будто кто-то сдох в машине, аж глаза режет. Стал искать причину, открываю отсек багажного колеса, а там сантиметров 15 воды. Ну, думаю, и помыли мне машину на мойке. На следующий день после дождя ситуация повторилась", - рассказал владелец внедорожника.

После этого он снова записался в сервис. Сначала автовладельцу заявили, что проблема протекания в уплотнителе крышки багажника, ее нужно поменять. Затем виной протекания стала панорамная крыша. Однако это не исправило ситуацию, а только усугубило - по салону автомобиля пошла плесень. В результате в сентябре 2019 г. у ребенка мужчины обострилась аллергия.

После этого автовладелец обратился с письменной претензией в салон с требованиями о расторжении договора купли-продажи. Однако не получив ответа, он подал заявление в суд. В ноябре 2019 г. была назначена экспертиза, которая установила, что причиной попадания воды во внутреннее пространство автомобиля послужил неприсоединенный к дренажному каналу панорамной крыши шланг для стока воды. Выявленный недостаток является производственным дефектом. Образование плесени в салоне автомобиля стало возможным из-за длительного не устранения гарантийного дефекта. Образование плесневых грибов в салоне автомобиля является неустранимым дефектом.

В суд представитель автоцентра с выводами экспертизы не согласился. По его мнению, вывод судебного эксперта о том, что не присоединенный дренажный шланг является производственным дефектом, является ошибочным, поскольку вплоть до проведения экспертизы ни сотрудниками СТО, производившими ремонт, ни владельцем не была замечена струйная течь в багажном отсеке автомобиля. Таким образом, данный шланг был демонтирован непосредственно незадолго до проведения первичной судебной экспертизы. Поэтому юрист не видит оснований для расторжения договора купли-продажи.

Перед вынесением судебного решения представил автоцентра заявил ходатайство о возможности заключения мирового соглашения. Однако на встрече автовладельца обвинили в потребительском экстремизме и предложили взамен машины 3,5 млн руб.

В августе текущего года суд признал договор купли-продажи недействительным. Однако со стороны концерна последовала апелляционная жалоба. Заседание в областном суде назначено на 29 января.