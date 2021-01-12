Вакцина от Pfizer в 2021 году не поступит в Россию, - СМИ

Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer, скорее всего, не поступит в Россию в текущем году. Об этом сообщили "Интерфаксу" источники на фармрынке и в госструктурах.

По словам одного из них, на государственном уровне закупок препарата не планируется.

Pfizer не обращалась к российскому регулятору за сертификацией и регистрацией своей вакцины от COVID-19 на территории РФ.

Ранее американские СМИ сообщали, что большое число американцев отказываться делать себе прививку от коронавируса вакциной Pfizer.

Напомним, при испытании вакцины в США умерли шесть человек. В некоторых случаях вскоре после вакцинации требовалась госпитализация. В Израиле от вакцины умерли по меньшей мере два человека.