Deutsche Bank хочет отказаться вести дела с бизнесом Трампа - NYT

Один из крупнейших европейских финансовых конгломератов - Deutsche Bank – собирается отказаться от ведения дел с Дональдом Трампом и его компаниями, сообщает New York Times. Такое решение в банке приняли после атаки на Капитолий 6 января сторонников действующего президента США, знает источник издания.

Deutsche Bank – самый крупный кредитор бизнесов Трампа. Trump Organization – управляющая бизнесом президента компания – имеет в банке кредитов на сумму около $340 млн.

Официально и в банке, и в администрации Белого дома, и в Trump Organization, которую сейчас контролируют сыновья Трампа, отказались комментировать тему. Но известно, что руководство американского подразделения DB осудило применение насилия во время атаки на прошлой неделе. "Мы гордимся своей Конституцией и поддерживаем тех, кто стремится отстаивать ее, чтобы гарантировать поддержку воли народа и мирную передачу власти", - написала в соцсетях Кристиана Райли, руководитель операций банка в США.

В прошлом году Reuters сообщило, что Deutsche Bank ищет способы прекратить отношения с Трампом после выборов президента США, поскольку устает от негативного имиджа Трампа, который тенью падает на его партнеров.