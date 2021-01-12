12 Января 2021
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deutsche bank, дойче банк (2018) | Фото: db.com / Mario Andreya

Deutsche Bank хочет отказаться вести дела с бизнесом Трампа - NYT

Один из крупнейших европейских финансовых конгломератов - Deutsche Bank – собирается отказаться от ведения дел с Дональдом Трампом и его компаниями, сообщает New York Times. Такое решение в банке приняли после атаки на Капитолий 6 января сторонников действующего президента США, знает источник издания.

Deutsche Bank – самый крупный кредитор бизнесов Трампа. Trump Organization – управляющая бизнесом президента компания – имеет в банке кредитов на сумму около $340 млн.

Официально и в банке, и в администрации Белого дома, и в Trump Organization, которую сейчас контролируют сыновья Трампа, отказались комментировать тему. Но известно, что руководство американского подразделения DB осудило применение насилия во время атаки на прошлой неделе. "Мы гордимся своей Конституцией и поддерживаем тех, кто стремится отстаивать ее, чтобы гарантировать поддержку воли народа и мирную передачу власти", - написала в соцсетях Кристиана Райли, руководитель операций банка в США.

В прошлом году Reuters сообщило, что Deutsche Bank ищет способы прекратить отношения с Трампом после выборов президента США, поскольку устает от негативного имиджа Трампа, который тенью падает на его партнеров.

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Deutsche Bank хочет отказаться вести дела с бизнесом Трампа - NYT

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Теги: Deutsche Bank, дональд трамп, имидж



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