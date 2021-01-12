12 Января 2021
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коллаж, митинги, свалки, Московская область, губернатор Московской области Андрей Воробьев (2018) | Фото: Накануне.RU

В Московской области отменили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Власти Подмосковья отменили рекомендательный режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Соответствующее постановление опубликовано сегодня на сайте областного правительства.

Режим обязательной самоизоляции был введен 2 ноября, затем он стал рекомендательным.

Также в гостиницы Подмосковья c 13 января можно будет заселяться без справки об отрицательном ПЦР-тесте, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Эта норма была введена с 28 декабря. Но термометрию все равно будут делать. Также температуру будут измерять в течение дня в ресторанах и барах гостиниц.

Запрет очного обучения для студентов вузов в Московской области продлен до 6 февраля.

Московская область находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу случаев коронавируса. За все время там было 171 тыс. положительных тестов, а от хронических заболеваний, которые обострил коронавирус, согласно уточненным данным Росстата с экстраполяцией на декабрь, умерли около 11 тыс. человек. На миллион жителей это всего лишь около 4 смертей в день из 35. За год в области умерли более 100 тыс. человек.

По числу случаев коронавируса с учетом населения Московская область находится в середине списка российских регионов с показателем 2,2%. Это почти средний показатель по России. При этом 76% из заразившихся уже выздоровели.

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В Московской области отменили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

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Теги: коронавирус, самоизоляция



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