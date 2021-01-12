"Китайские друзья могут спасть спокойно". Почему землетрясение в Монголии не сорвёт строительство "Силы Сибири II"

Землетрясение, которое произошло в Монголии, не сорвёт возведение газопровода "Сила Сибири II", по которому голубое топливо из Ямала отправится в Китай. Эксперты отмечают, что проект строительства пересмотрен как раз из-за сейсмоактивности, а не по экологическим причинам. Кроме того, подобная "дрожь Земли" всегда учитывается при прокладке "ниток", передаёт корреспондент Накануне.RU.

11 января в Монголии произошло землетрясение, дошедшее до Иркутской области. Учёные и раньше относили территорию к сейсмоопасной, но теперь расчеты подкрепились реальными разрушениями. Эпицентр находился возле монгольского посёлка Турт, там интенсивность достигала 8,7 баллов. Это всего в 300 км от запланированного маршрута трубопровода, в районе которого толчки достигали 6 баллов. При таких сотрясениях к газопроводам предъявляются особые требования, отмечает Telegram-канал "Газ-батюшка". Для магистральных газопроводов требования в разы жёстче. К наземной инфраструктуре также повышенные требования. В условиях неожиданной сейсмической активности на юге байкальского региона и в Монголии "Газпрому" партнёры, отмечает канал, вынуждены ещё раз пересмотреть свои планы, чтобы не потерять миллиарды долларов.

Однако не всё так печально, как может показаться. Ведущий эксперт "Фонда национальной энергетической безопасности" Игорь Юшков полагает, что сейсмическую активность надо учитывать при строительстве.

"Даже если происходит авария, при падении давления в трубе по цепочке всё автоматически перекрывают. В степи монгольской участок восстановят, построят трубы за несколько дней. Ничего, что могло бы привести к отказу от строительства газопровода именно из-за сейсмической активности, нет. Основная проблема – в том, что Китай – жёсткий переговорщик, они по цене "давят" "Газпром". А сейсмическая активность – не проблема. Заложить небольшую сейсмоактивность, которая там есть, стоит недорого", - сказал Накануне.RU Юшков.

Там сейсмоактивность небольшая, землетрясения там случаются гораздо реже, чем, например, в Японии. Топ-менеджер нефтесервисной компании, профессор РГУ имени Губкина Валерий Бессель поспешил успокоить: возможные землетрясения не повлияют на строительство газопровода.

""Сила Сибири II" проходит значительно севернее зоны землетрясений. Там тектоника сложная, две плиты, Амурская и Евразийская, расходятся. Там трясёт всегда, но это учтено. Поэтому, а не из-за экологии, газопровод и пустили выше Байкала. Так что китайские друзья могут спать спокойно, газ у них будет. Проект он на то и проект, чтобы эксперты его посмотрели, покритиковали, внесли правки. Если технологический коридор – транспортное сообщение, линии электропередач, рабочие посёлки – сделан грамотно, можно прокладывать сколько угодно "ниток"", - сказал Накануне.RU Бессель.