Реформа госаппарата: федеральные министерства и ведомства сократятся на 32 тысячи штатных единиц

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое утверждает параметры реформы госаппарата. А конкретно – устанавливает предельную численность госслужащих и фонд оплаты труда. Документ будет регулировать работу министерств и ведомств в Москве, а также их территориальные подразделения в регионах.

Напомним, о реформе госаппарата Михаил Мишустин объявил в ноябре 2020 года. Ее планируется завершить до 1 апреля 2021 года. Планируется, что штат центральных аппаратов сократится на 5%, в регионах – на 10%, в целом планируется сократить более 32 тыс. штатных единиц – в основном за счет имеющихся вакансий и при сохранении фонда оплаты труда.

Так, в центральных аппаратах сокращается 741 штатная единица, в том числе 36 заместителей руководителей, а также 74 структурных подразделения. "Реформа позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений, сделать систему госуправления способной качественно выполнять задачи по достижению национальных целей развития", - говорится в сообщении кабинета министров.

Численность структурных подразделений в министерствах по новым требованиям будет составлять не меньше 40 штатных единиц, служб и агентств – не менее 25 единиц, отделов в составе департамента или управления – не менее 5 единиц, самостоятельного отдела – не менее 10.

Для обеспечивающих подразделений устанавливается ограничение – не более 30% общей численности сотрудников.

Несмотря на то, что в целом количество чиновников сокращается, в аппарате правительства, например, появится семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики. Упразднить при этом предполагается департамент здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, а также департамент регионального развития и инфраструктуры. Департамент сопровождения законопроектной деятельности преобразуется в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования. Кроме того, будет создано сводно-аналитическое управление правительства.