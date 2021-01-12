"Американская антиутопия". В США скандал из-за отсутствия на обложке альбома темнокожих

Американскую певицу Лану Дель Рей обвинили в дискриминации темнокожих из‑за обложки ее нового альбома, которую та обнародовала в своем инстаграме. На ней изображена сама Дель Рей в окружении своих подруг, но все они белого цвета кожи, что и послужило поводом для обвинений в расизме.

Дель Рей ответила, что на фото ее лучшие подруги и там все же есть цветные, которые имеют мексиканские корни, просто они очень светлые.

Ранее певицу обвинили в расизме по другой причине - она упоминала своих "коллег" в критическом ключе, но все упомянутые ею были темнокожие. И поэтому она якобы не уважает "разнообразие". Та ответила, что это не так.

Сенатор Алексей Пушков написал, что в США "вам объяснят, с кем вам дружить, и кто может заявиться на вашу лужайку, а то и в дом без спроса, и кто может требовать от вас покаяться и встать на колени".

"Грядет американская антиутопия - если кто не понял. Собственно, она уже пришла", - заключил Пушков.