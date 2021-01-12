"Люди погибли из-за своей ошибки. Они бежали и задохнулись от угарного газа"

Екатеринбург и всю Россию потрясла жуткая трагедия, унесшая восемь жизней. Люди погибли на улице Рассветной ночью при пожаре. Корреспонденты Накануне.RU побывали на месте ЧП, и судя по тому, что мы узнали, масштаб последствий мог быть гораздо меньше, ситуацию усугубила застройка района "человейниками", из-за которой пожарной технике трудно было подобраться к дому, и неосведомленность людей о правилах поведения при пожаре.

Напомним, все произошло в ночь на 12 января. Установлено, что очаг пожара был расположен в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Предварительно, в квартире использовались горелки, также обнаружено много окурков от табачных изделий. Погибшие были обнаружены в квартирах на втором, пятом и даже девятом этажах. По некоторым данным, одна из погибших, жившая на последнем этаже, умоляла в соцсетях о помощи. Женщина писала, что произошел пожар, из-за задымления она отрезана в квартире с ребенком. Жительница дома просила вызвать огнеборцев, называя адрес, где случилось возгорание.

Жильцы подъезда сказали Накануне.RU, что погибшие жили на 2, 5 и 9 этажах. Но жертв пожара могло быть больше. Один из жильцов бегал и будил всех, когда пожар только начался.

"Почувствовали запах дыма. Выглянули в окно и там уже техника подъезжала. Все кричали из окон. Слышал крики с пятого этажа. Люди там стояли на балконах. Пожарные приехали быстро. Через 20 минут нас забрали отсюда. Мы надели маски и нас выпустили. Но из-за новостроек тут трудно проехать. Двор не сквозной и поэтому технике было трудно проезжать. Техники было очень много. До самой улицы Рассветной - четыре пожарных машины и машина реанимации. Они приезжали и уезжали. За людьми два автобуса приехали", — отметил Дмитрий из 14-й квартиры.

К слову, проблема точечной застройки в Екатеринбурге стоит давно, однако она не решается, а только усугубляется. Символично, что в разгар новогодних праздников застройщик "Маяк" разрушил конструктивистское здание в центре города ради строительства двух высоток. Даже то, что при этом бетонная стена упала на проезжую часть, городские власти не особо озаботило. Новый глава города - "тюменец" Алексей Орлов, ставленник губернатора Евгения Куйвашева, по-прежнему хранит молчание. По всей видимости, интересы застройщиков важнее безопасности.

По данным телеграм-канала Baza, восемь человек, погибших сегодня ночью в доме на Рассветной, могли сгореть из-за отключенного электричества в одной из квартир. Поэтому жители пользовались восковыми свечами. Якобы семья была неблагополучная.

Но женщина, входящая в совет дома, рассказала, что в пожаре у нее погибла подруга. "У меня погибла подруга Лора Экшиян 1976 года рождения. Знала ее с юности. Горе у меня. Зачем-то наша соседка Нигматуллина очернила ее и сказала, что она неблагополучная и выпивала. Это не так. Они работали. Не одни пьяницы тут живут. У нее был брат. Квартира их была поделена на доли. Это не она диван из дома кидала, а другие соседи. С 9 этажа кричали люди", — сдерживая слезы говорит она.

По рассказам очевидицы из квартиры 26 дома №7 на улице Рассветной, во время эвакуации оказывали помощь беременной женщине. Корреспондент Накануне.RU нашел ее. "Я два с половиной часа стояла на морозе на балконе, чтобы не сгореть. Выйти было никак нельзя. Укуталась во все, что можно. Кстати, я случайно в доме оказалась. Нам постучали в дверь в три часа ночи", — объяснила она.

По мнению жильца дома Дмитрия, некоторые люди погибли из-за своей ошибки. Он рассказал, что они бежали и задохнулись от угарного газа. И действительно крайне странно то, что хотя возгорание произошло на втором этаже, люди погибли даже на пятом и девятом.

"Уроки ОБЖ были давно, вряд ли кто-то запомнил, что при задымлении нужно намочить ткань водой и дышать через нее и находиться на полу. Или то, что до выхода или окон лучше ползти по полу вдоль стены", — пишет по этому поводу телеграм-канал "ЯсУрала". Его авторы даже обратились к министру МЧС Евгению Зиничеву и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой наладить работу ведомства с соцсетями, откуда люди могли бы получать подобные инструкции и восполнять пробелы в знаниях.