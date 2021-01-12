Бывший кандидат в губернаторы Тюменской области выдвинулся в мэры Сургута

Документы для участия в конкурсе на должность главы Сургута подал депутат Тюменской областной думы от ЛДПР, бывший кандидат в губернаторы Тюменской области Михаил Селюков.

Об этом Накануне.RU сообщил источник, близкий к администрации Сургута.

Общее число претендентов на пост главы города перевалило за 60. В настоящий момент документы подали 63 желающих. Истекает срок подачи документов сегодня, в 17.00. Отметим, что среди депутатов заявку также подал самый богатый депутат гордумы Сургута Евгений Барсов, который перешел из "Единой России" в ЛДПР.

После завершения приема документов, конкурсная комиссия отсеет часть кандидатов и передаст список депутатам городской думы. Нового градоначальника должны выбрать 18 января.

Напомним, Михаил Селюков в 2014 претендовал на должность губернатора Тюменской области и набрал 6,4% голосов. Победил на выборах Владимир Якушев, ныне занимающий пост полпреда президента в УрФО.