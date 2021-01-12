В Норильске после гибели людей под лавиной задержали дежурного ЕДДС

В Норильске после гибели людей под лавиной задержали оперативного дежурного городской администрации, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ.

По данным следствия, мужчина не включил сведения о лавиноопасности в оперативную сводку, в результате власти города и население не были предупреждены об этом.

Возбуждено еще одно уголовное дело – по ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух лиц).

Напомним, 9 января в 00.30 по местному времени в Норильске на участке горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" сошла снежная лавина, засыпало четыре строения, в которых находились люди.

Ранее сообщалось о том, что в ходе поисков была найдена погибшей женщина, также был обнаружен живым подросток, с тяжелыми травмами он доставлен в больницу. Чуть позднее спасатели извлекли из-под завалов тела полуторогодовалого ребенка скончавшейся женщины и ее 45-летнего супруга.

Ранее СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.