Житель Екатеринбурга отдал мошенникам 7 млн рублей, решив "поиграть на бирже"

Житель Екатеринбурга стал жертвой телефонных аферистов. Он отдал мошенникам миллионы рублей.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в полицию обратился 36-летний мужчина с заявлением о том, что неизвестные обманом завладели его деньгами. Он пояснил, что в социальной сети познакомился с девушкой, которая предложила заработать на бирже. Уралец заинтересовался "выгодным предложением", после чего неизвестные под видом представителей трейдинговой компании предложили ему внести деньги на фондовую площадку, которая якобы сразу принесет высокий доход.

При этом незнакомцы обещали, что мужчина сможет вывести полученные дивиденды со счета в любой момент. Затем ему начали звонить "консультанты" и давать инструкции по перечислению денег. В итоге в течение нескольких дней тот перевел 7 миллионов рублей, а когда захотел вывести средства с личного аккаунта, сделать этого ему не удалось. Лишь тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и пошел в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и всех причастных к данному преступлению. В полиции Екатеринбурга советуют горожанам быть бдительными, чтобы сохранить свои финансовые средства.