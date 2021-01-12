12 Января 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

В структуре правительства Прикамья появилось новое министерство

Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края возглавила Юлия Ветошкина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Ранее она возглавляла агентство по развитию туризма - однако ведомство было реорганизовано в министерство. Документы об этом опубликованы на Официальном интернет-портале правовой информации.

Агентство по туризму и молодежной политике Пермского края было создано в октябре 2018 года. Курировать работу нового министерства будет вице-премьер по вопросам информационного развития, связи и туризма Алексей Черников.

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В структуре правительства Прикамья появилось новое министерство

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Теги: реорганизация, агентство по развитию туризма, министерство туризма, Юлия Ветошкина



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