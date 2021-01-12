В структуре правительства Прикамья появилось новое министерство
Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края возглавила Юлия Ветошкина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.
Ранее она возглавляла агентство по развитию туризма - однако ведомство было реорганизовано в министерство. Документы об этом опубликованы на Официальном интернет-портале правовой информации.
Агентство по туризму и молодежной политике Пермского края было создано в октябре 2018 года. Курировать работу нового министерства будет вице-премьер по вопросам информационного развития, связи и туризма Алексей Черников.