В структуре правительства Прикамья появилось новое министерство

Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края возглавила Юлия Ветошкина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Ранее она возглавляла агентство по развитию туризма - однако ведомство было реорганизовано в министерство. Документы об этом опубликованы на Официальном интернет-портале правовой информации.

Агентство по туризму и молодежной политике Пермского края было создано в октябре 2018 года. Курировать работу нового министерства будет вице-премьер по вопросам информационного развития, связи и туризма Алексей Черников.