Замгенпрокурора России в УрФО может получить новую должность

Стало известно о новом возможном месте работы заместителя генерального прокурора России в Уральском федеральном округе Игоря Ткачева.

Как утверждает Telegram-канал Brief@незыгарь, Ткачев может занять должность заместителя генерального прокурора России по надзору за следствием в центральных аппаратах СКР и МВД. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как сообщало Накануне.RU, Игорь Ткачев был назначен на должность заместителя генерального прокурора Российской Федерации в УрФО в декабре 2018 года. Перед этим он три года занимал пост прокурора Курганской области.