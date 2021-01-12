12 Января 2021
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Игорь Ткачев (2020) | Фото: Управление Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе

Замгенпрокурора России в УрФО может получить новую должность

Стало известно о новом возможном месте работы заместителя генерального прокурора России в Уральском федеральном округе Игоря Ткачева.

Как утверждает Telegram-канал Brief@незыгарь, Ткачев может занять должность заместителя генерального прокурора России по надзору за следствием в центральных аппаратах СКР и МВД. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как сообщало Накануне.RU, Игорь Ткачев был назначен на должность заместителя генерального прокурора Российской Федерации в УрФО в декабре 2018 года. Перед этим он три года занимал пост прокурора Курганской области.

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Замгенпрокурора России в УрФО может получить новую должность

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Теги: Ткачев, должность, прокуратура



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