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Экономика За рубежом
Мальта (2018) | Фото: expatsmalta.com

Власти Мальты назвали владельцев "золотых паспортов" из России

Власти Мальты опубликовали список участников программы "золотых паспортов" для иностранцев, инвестирующих в экономику островного государства, сообщает РБК.

Мальтийское гражданство в 2019 году получили более трех тысяч человек, из которых не менее 300 являются гражданами стран бывшего СССР, в том числе России.

В списке оказались полные тезки миллиардера из списка Forbes, основателя и совладельца производителя кровельных материалов "Технониколь" Сергея Колесникова, основателя сети магазинов "Петрович" Андриана Мельникова, сына экс-президента "Роснефти" Сергея Богданчикова Алексея, гендиректора "Русэнергосбыта" Андрея Зиновьева, совладельца "Валента Фарм" Антона Стрекалова и других.

Напомним, в предыдущих списках получателей гражданства Мальты также были российские крупные бизнесмены и экс-депутаты "Единой России".

Программа "Гражданство в обмен на инвестиции" действует там с 2013 года, и чтобы принять в ней участие, необходим основной взнос в 250 тыс. евро. Средства вкладываются в государственные облигации и недвижимость.

Однако в прошлом году условия ужесточили: теперь для получения документов необходимо провести один-три года в статусе резидента.

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Власти Мальты назвали владельцев "золотых паспортов" из России

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Теги: мальта, золотые паспорта, бизнесмены



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