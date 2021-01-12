На Южном Урале три ковидных госпиталя вернутся к плановой работе

В Челябинской области три коронавирусные госпитальные базы вернутся к плановому оказанию медицинской помощи.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, Алексей Теслер поставил задачу о поэтапном переводе медицинских организаций к плановому оказанию помощи, при сохранении резерва коек под ковидный профиль. В настоящий момент свободный коечный фонд на госпитальных базах в регионе составляет 34,5%, на базах долечивания – 59%.

В конце прошлого года в плановый режим работы вернулись 198 коек госпитальных баз в трех медучреждениях области и 110 коек баз долечивания. С 12 января планируется постепенно перевести еще 514 коек, оставив на данном этапе в коечном фонде госпитальных баз 6 тыс. 438 единиц. Кроме того, планируется поэтапное переведение еще 330 коек баз долечивания.

В настоящий момент к плановой деятельности уже вернулись медучреждения в Долгодеревенском, Еткуле и Карталах. К 23 января вернутся в обычный режим работы госпитальные базы в Верхнеуральске, Челябинске (ГКБ №1) и Миассе (больница №3).