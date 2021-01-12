12 Января 2021
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Общество В России Москва
COVID-19 (2020) | Фото: Правительство Пермского края

В России выявлено 22 934 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 22 934 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 12,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 531 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 24 755 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 448 203 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 62 804 летальных исхода, выздоровело 2 825 430 человек.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

Москва - 5001

Санкт-Петербург - 2731

Московская область - 1083

Нижегородская область - 442

Ростовская область - 394

Воронежская область - 391

Свердловская область - 361

Красноярский край - 315

Вологодская область - 303

Хабаровский край - 302

Челябинская область - 291

Пермский край - 287

Самарская область - 278

Иркутская область - 263

Волгоградская область - 260

Саратовская область - 254

Ульяновская область - 245

Архангельская область - 243

Ставропольский край - 243

Омская область - 241

Мурманская область - 237

Приморский край - 233

Забайкальский край - 230

Псковская область - 229

Кировская область - 228

Тверская область - 226

Ленинградская область - 218

Республика Коми - 210

Тульская область - 206

Ханты-Мансийский автономный округ - 205

Калининградская область - 200

Алтайский край - 197

Краснодарский край - 196

Пензенская область - 195

Ярославская область - 190

Удмуртская Республика - 189

Республика Крым - 184

Брянская область - 182

Новгородская область - 181

Орловская область - 178

Ивановская область - 178

Республика Карелия - 176

Белгородская область - 176

Астраханская область - 171

Курская область - 170

Оренбургская область - 169

Липецкая область - 168

Республика Башкортостан - 167

Калужская область - 162

Тамбовская область - 157

Владимирская область - 157

Смоленская область - 156

Республика Дагестан - 156

Тюменская область - 155

Республика Бурятия - 149

Сахалинская область - 141

Новосибирская область - 136

Томская область - 135

Республика Саха (Якутия) - 123

Рязанская область - 122

Ямало-Ненецкий автономный округ - 121

Амурская область - 119

Кемеровская область - 111

Республика Хакасия - 105

Курганская область - 101

Кабардино-Балкарская Республика - 96

Севастополь - 93

Республика Чувашия - 90

Республика Татарстан - 89

Республика Калмыкия - 86

Чеченская Республика - 85

Республика Мордовия - 83

Карачаево-Черкесская Республика - 82

Республика Северная Осетия-Алания - 81

Республика Ингушетия - 80

Камчатский край - 72

Республика Адыгея - 69

Костромская область - 68

Республика Марий Эл - 49

Магаданская область - 25

Республика Алтай – 24

Республика Тыва - 22

Еврейская автономная область - 14

Чукотский автономный округ - 2

Ненецкий автономный округ - 1

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В России выявлено 22 934 новых случая коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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