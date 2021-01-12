В России выявлено 22 934 новых случая коронавируса
За последние сутки в России выявлено 22 934 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 12,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 531 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 24 755 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 448 203 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 62 804 летальных исхода, выздоровело 2 825 430 человек.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 5001
Санкт-Петербург - 2731
Московская область - 1083
Нижегородская область - 442
Ростовская область - 394
Воронежская область - 391
Свердловская область - 361
Красноярский край - 315
Вологодская область - 303
Хабаровский край - 302
Челябинская область - 291
Пермский край - 287
Самарская область - 278
Иркутская область - 263
Волгоградская область - 260
Саратовская область - 254
Ульяновская область - 245
Архангельская область - 243
Ставропольский край - 243
Омская область - 241
Мурманская область - 237
Приморский край - 233
Забайкальский край - 230
Псковская область - 229
Кировская область - 228
Тверская область - 226
Ленинградская область - 218
Республика Коми - 210
Тульская область - 206
Ханты-Мансийский автономный округ - 205
Калининградская область - 200
Алтайский край - 197
Краснодарский край - 196
Пензенская область - 195
Ярославская область - 190
Удмуртская Республика - 189
Республика Крым - 184
Брянская область - 182
Новгородская область - 181
Орловская область - 178
Ивановская область - 178
Республика Карелия - 176
Белгородская область - 176
Астраханская область - 171
Курская область - 170
Оренбургская область - 169
Липецкая область - 168
Республика Башкортостан - 167
Калужская область - 162
Тамбовская область - 157
Владимирская область - 157
Смоленская область - 156
Республика Дагестан - 156
Тюменская область - 155
Республика Бурятия - 149
Сахалинская область - 141
Новосибирская область - 136
Томская область - 135
Республика Саха (Якутия) - 123
Рязанская область - 122
Ямало-Ненецкий автономный округ - 121
Амурская область - 119
Кемеровская область - 111
Республика Хакасия - 105
Курганская область - 101
Кабардино-Балкарская Республика - 96
Севастополь - 93
Республика Чувашия - 90
Республика Татарстан - 89
Республика Калмыкия - 86
Чеченская Республика - 85
Республика Мордовия - 83
Карачаево-Черкесская Республика - 82
Республика Северная Осетия-Алания - 81
Республика Ингушетия - 80
Камчатский край - 72
Республика Адыгея - 69
Костромская область - 68
Республика Марий Эл - 49
Магаданская область - 25
Республика Алтай – 24
Республика Тыва - 22
Еврейская автономная область - 14
Чукотский автономный округ - 2
Ненецкий автономный округ - 1