В Свердловской области резко снизилось число заболевших ковидом

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрирован 361 новый случай коронавируса. Согласно официальной статистике, произошло резкое снижение числа заболевших.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз оказался лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (92 случая) и других муниципалитетов. Всего на сегодняшний день на Среднем Урале выявлено 63 тыс. 261 случай ковида.

За сутки в области было выписано 369 человек и скончались 18 заболевших. Общее число выписанных достигло 55 тыс. 665, всего с начала пандемии в регионе скончались 1 тыс. 718 человек.

Стоит отметить, что сегодня произошло резкое снижение числа заболевших: вчера в Свердловской области было выявлено 384 новых случая коронавируса (211 в Екатеринбурге), а позавчера – 387 случаев, 243 из которых пришлись на уральскую столицу.