Историк-расчленитель Соколов обжаловал приговор в Санкт-Петербургском городском суде

Защита историка Олега Соколова подала апелляцию в Санкт-Петербургский городской суд на приговор Октябрьского районного суда северной столицы. Напомним, 25 декабря 64-летнего экс-доцента СПбГУ приговорили к 12 с половиной годам колонии строгого режима. У адвокатов Соколова было 10 рабочих дней на подачу жалобы в вышестоящую инстанцию.

"Да, я подал жалобу на приговор. Просим смягчить наказание по обеим статьям", - цитирует ТАСС адвоката Сергея Лукьянова.

Напомним, Соколову вынесли приговор по статьям Уголовного кодекса "убийство" и "незаконное хранение огнестрельного оружия". Обвинение просило 15 лет колонии строгого режима по совокупности статей, защита же настаивала на лишении свободы не более, чем на восемь лет. После вынесения приговора многие называли решение суда слишком мягким для такого случая. Сейчас Соколов находится в петербургском СИЗО "Кресты".

Историк-наполеонист признал себя виновным в убийстве 24-летней сожительницы, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Суд установил, что во время ссоры мужчина четыре раза выстрелил девушке в голову. Потом расчленил ее тело и пытался по частям выбросить его в реку Мойку. Когда он бросал в реку пакет с руками, то сам упал в воду, где его с уликами и застали.