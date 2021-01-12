Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 23:59 1 февраля. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, в декабре в королевстве выявили новый штамм коронавируса, который считается более заразным.

В ВОЗ сообщили, что "британский" штамм коронавируса, получивший название VOC-202012/01, зафиксирован в 40 странах мира. Около 20 стран, в том числе Россия, ограничили авиасообщение с Великобританией.