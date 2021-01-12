Помпео выступил против цензуры со стороны интернет-гигантов

Госсекретарь США Майк Помпео выступил перед коллективом "Голоса Америки" против усиления цензуры со стороны "Эппл", "Твиттера", "Фейсбука" и других сетевых гигантов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале сенатор Алексей Пушков.

"Цензура, моралистическое рвение (wokeness), политкорректность - все это сводится к одному: авторитаризм, прикрывающийся моральной праведностью", - сказал Помпео.

Напомним, "Твиттер" и "Фейсбук" несколько месяцев боролись против президента Дональда Трампа, а потом и заблокировали его аккаунты, а также подвергли гонениям социальную сеть "Парлер", где общались сторонники Трампа. В результате "Телеграм" стал вторым по количеству скачиваний мессенджером в США.

По мнению Пушкова, "поздно пить боржоми, когда почки отвалились". И республиканцам нужно было думать об этом раньше, а не накануне прихода в Белый дом их соперника. Тем более они сами "долго поощряли политкорректность, допускали либеральную цензуру и потакали агрессивной контркультуре", что в итоге обернулось против них. Кроме того, в "Голосе Америки" как раз поддерживают и цензуру против Трампа, и агрессивную политкорректность, так что Помпео пришел не по адресу.

Пушков в последние дни много пишет о цензуре в США. Так, он сообщил, что американский журналист Элайджа Шаффер был забанен "Фейсбуком" и "Инстаграмом" за телерепортажи о летних погромах и беспорядках, учиненных движением BLM, которые демократы поддерживали.

"Техногиганты неутомимы: сообщать правду теперь незаконно", - так написал Шаффер об этом акте цензуры.

Показательно также, что "Твиттер" запретил хештег #1984 из-за сравнения Америки с антиутопией Оруэлла, когда об этом написал сын Трампа.

"Счастливой американской демократии с полной свободой слова и прочими благами самого справедливого устройства общества пришел конец. И все из-за того, что слишком многие стали сравнивать Штаты с вымышленной реальностью Оруэлла", - написал Пушков.

Он считает, что цензура/диктат западных интернет-гигантов будет одной из ключевых политических тем 2021 года. И России придется решать этот вопрос, поскольку сетевые гиганты добровольно не пойдут на выполнение российских требований. Поэтому нужно развивать собственные интернет-платформы, так как зависимость от зарубежных интернет-платформ несовместима с суверенитетом страны. Если же Россия не усилит движение в этом направлении, это будет воспринято как слабость и приведет к дальнейшему давлению.

Напомним, в 2020 году принадлежащий "Гугл" "Ютуб" удалил каналы российских СМИ: News-Front, Anna News, "Крым24", PolitRussia, Федерального агентства новостей и "Царьграда", набравшего миллионную аудиторию, за то, что они продвигали "неправильную" для Запада повестку дня. Также зарадными сетями были удалены аккаунты ряда общественных деятелей, занимающих патриотическую позицию.