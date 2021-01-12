12 Января 2021
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Происшествия Свердловская область
пожар на улице Рассветная (2021) | Фото: Накануне.RU

Семьи погибших при пожаре на Рассветной получат материальную помощь

Семьи погибших при пожаре на улице Рассветная в Екатеринбурге получат материальную помощь. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы города Алексей Орлов.

Напомним, страшный пожар случился сегодня ночью: в результате погибли восемь человек. Сообщалось, что ЧП могло произойти по вине неблагополучной семьи.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, Алексей Орлов провел оперативное совещание на месте инцидента. Он дал поручение коммунальщикам к полудню утеплить пострадавший подъезд и обеспечить нормальное функционирование всех систем жизнеобеспечения дома на Рассветной, включая отопление, водоснабжение и электроснабжение.

Также им принято решение об оказании материальной помощи семьям погибших при пожаре в девятиэтажном доме. По предварительным данным, возгорание произошло в квартире №4, где зарегистрировано шесть человек. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем.

пожар на улице Рассветная(2021)|Фото: Накануне.RU

пожар на улице Рассветная(2021)|Фото: Накануне.RU

Сейчас полиция занимается охраной имущества пострадавшей квартиры. Один подросток госпитализирован, медики оказывают ему всю необходимую помощь и лечение.

Всего оказались эвакуированы 52 человека, которые были размещены в пункте временного пребывания. Сейчас они либо вернулись в свои квартиры, либо направились к родственникам. По предварительной информации мэрии, никто из эвакуированных людей за медицинской помощью не обращался.

Напомним, ранее один из жильцов дома рассказал о трагедии и о том, как ему удалось спастись.

пожар на улице Рассветная(2021)|Фото: Накануне.RU

пожар на улице Рассветная(2021)|Фото: Накануне.RU

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Семьи погибших при пожаре на Рассветной получат материальную помощь

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Теги: пожар, Рассветная, помощь, Орлов, Екатеринбург



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