В "Сбере" создали систему, за минуту определяющую по кашлю возможное наличие коронавируса

В Лаборатории искусственного интеллекта "Сбера" разработали систему, которая за минуту может определить вероятность заражения коронавирусом по звукам дыхания, голосу и кашлю, передает ТАСС со ссылкой на первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина.

По его словам, пациента также коротко опрашивают на предмет симптоматики.

"Звуковые файлы превращаются в спектрограмму, показывающую энергию звука на разных частотах, и далее анализируются с помощью глубокой сверточной нейронной сети. Для ее тренировки использовались только открытые данные - это более тысячи образцов звуков дыхания и кашля, собранных с диагностированных пациентов в российских клиниках", - рассказал Ведяхин.

На основе системы в "Сбере" планируют создать приложение для смартфонов.

Напомним, в середине декабря московские власти открыли регионам доступ к своей разработке – тоже на основе ИИ: КТ-калькулятору, нейронной сети для оценки поражения легких. Глава города Сергей Собянин сообщил, что для обучения нейросети были использованы данные о 500 тыс. человек, вылеченных с марта столичными врачами. Нейросеть соотносит данные пациента (анализы крови, сатурацию, общую клиническую картину) с результатами КТ.

"И теперь прошедшая обучение нейронная сеть поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого (КТ 0-1), среднего (КТ 2) или тяжелого (КТ 3-4) течения пневмонии и принять решение о дальнейшей тактике лечения. В каких-то случаях, если калькулятор предполагает лёгкую форму пневмонии, отказаться от проведения компьютерной томографии", - рассказывает мэр Москвы.