12 Января 2021
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Общество В России
бедность пенсионер подаяние нищета кризис (2012) | Фото:

Почти половина россиян считает, что в 2021 году в стране вырастет социальное неравенство

48% россиян считают, что в 2021 году в стране вырастет социальное неравенство, разница в доходах между бедными и богатыми. Об этом говорится в результатах опроса Фонда "Общественное мнение".

Повышение качества жизни населения ожидают 22% опрошенных. При этом 46% не уверены в изменениях в лучшую сторону, пишет Regnum.

28% граждан надеются, что экономическая ситуация в наступившем году улучшится, 23% - ухудшится. В том, что практически ничего не изменится, уверены 41%.

19% респондентов рассчитывают, что в новом году снизится безработица в стране. 42% придерживаются противоположного мнения.

Ранее другой опрос показал, что только 1% россиян называют себя богатыми, большинство - 64% - говорят о себе, что они люди со средним достатком, 33% относят себя к бедным.

При этом 12% респондентов отметили, что начали жить бедно более 10 лет назад, 7% сограждан отмечают, что жили так всегда.

Почти две трети заявивших о своей бедности россиян уверены, что в ближайшие три-пять лет будут жить так же бедно, как и сейчас.

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Почти половина россиян считает, что в 2021 году в стране вырастет социальное неравенство

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Теги: россияне, экономика, социальное неравенство



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