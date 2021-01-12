Текслер поручил весной запустить вторую очередь новой инфекционной больницы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил весной запустить вторую очередь новой инфекционной больницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Это позволит увеличить мощность новой больницы примерно на 50%.

"Считаю, что весной мы должны вторую очередь запустить. По сути, мы на пятьдесят процентов увеличим мощность нашей новой инфекционной больницы. Это позволит нам более уверенно себя чувствовать, возвращая клинические базы в плановый режим", - подчеркнул губернатор.

Напомним, 11 ноября в Челябинской области начала работать новая областная инфекционная больница, построенная за 74 дня. На строительство больницы из бюджета области было выделено 1,9 млрд руб., ещё 550 млн направлено на оснащение медицинского учреждения – закуплено самое современное оборудование. Улице, на которое построен центр, присвоено название "Героев медиков". Это самая крупная больница в области. Здесь развернуто 360 коек, из них 40 реанимационных для пациентов с коронавирусом.

В ноябре на заседании Законодательного собрания Челябинской области депутаты одобрили выделение средств на строительство второй очереди новой инфекционной больницы в Малой Сосновке. Законопроект предусматривает перераспределение средств в объеме 589 млн рублей на развертывание 252 дополнительных коек с кислородным обеспечением в новом инфекционном центре в связи с регистрацией увеличения количеств случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.