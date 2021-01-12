Тела погибших продолжают лежать около дома, где ночью произошел страшный пожар

В Екатеринбурге около дома на улице Рассветной, где ночью произошел страшный пожар, унесший восемь жизней, продолжают лежать тела погибших, накрытые черными покрывалами. Мимо ходят зеваки, неподалеку играют дети.

В следственном управлении СКР пояснили, что на месте ЧП ждут машину комбината специализированного обслуживания, но она пока не пришла. "Осмотр тел уже проведён и направления на вскрытие уже оформлены", - отметили в пресс-службе.

Напомним, сегодня ночью произошел пожар в многоэтажке на ЖБИ. В результате погибли семеро взрослых и ребенок. Причиной пожара могла стать неблагополучная семья, проживавшая на втором этаже. Городские и областные власти намерены оказать поддержку пострадавшим и семьям погибших.