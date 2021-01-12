И.о гендиректора фонда капитального ремонта Пермского края стал экс-глава Кировского района Перми

Исполняющим обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Пермского края назначен экс-глава администрации Кировского района Перми Владимир Хлебников, сообщили Накануне.RU в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства региона.

К своим обязанностям на новом посту он приступил с сегодняшнего дня. Приказ о назначении подписал министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрей Кокорев.

Владимир Хлебников руководил администрацией Кировского района города Перми с 2017 по 2020 годы. За это время реализован ряд проектов по модернизации инфраструктуры района, капитальный ремонт дорог. Имеет два высших образования: инженера и юриста.

Накануне гендиректор Фонда капитального ремонта Прикамья Дмитрий Баранов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Это произошло после ЧП на улице Краснова, 25. 9 января в центре Перми обрушился строительный деревянный переход, установленный в начале года в рамках капитального ремонта здания.

В результате ЧП одна женщина погибла от травм, вторая госпитализирована. Возбуждено уголовное дело по факту оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. Проверку проводит также прокуратура края.

Ремонтные работы в доме выполняла компания "АудитЭнергоПроект". По договору с подрядчиком, ремонт крыши должен быть завершен до 30 ноября 2021 года. Ранее в фонде капремонта Пермского края утверждали, что во время новогодних праздников работы на доме не проводились.