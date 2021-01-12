Губернатор Югры обсудит с жителями Когалыма реализацию нацпроектов

Губернатор Наталья Комарова вновь выйдет в прямой эфир. На этот раз она обсудит с жителями Когалыма реализацию национальных проектов, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"Национальные проекты "Демография", "Образование", "Жильё и городская среда", "Малое и среднее предпринимательство", "Экология", ваши предложения по развитию муниципалитета – предмет моей онлайн-встречи с жителями Когалыма в пятницу, 15 января, в 10.00", - написала Наталья Комарова, обращаясь к жителям муниципалитета.

Кроме того, участники встречи ответят на проблемные и актуальные вопросы жителей, поступившие в комментариях к анонсам встречи, а также через систему "Инцидент". Модераторами прямого эфира станут: гражданский активист, доброволец Диана Бабинец, волонтер Победы, медиаволонтер Алёна Личманцева, замглавы Общественной палаты Югры Алсу Макганова.

Напомним, в декабре Комарова посвятила прямой эфир организации транспортных перевозок в Югре, до этого темой разговора стали дистанционные проекты в сфере культуры и спорта, в сентябре обсуждали реализацию нацпроекта "Экология".