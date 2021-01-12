12 Января 2021
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Метеорит над Камчаткой 12.01.21 (2021) | Фото: ИА Кам 24

Над Камчаткой взорвался метеор

Над Камчаткой минувшей ночью пролетел метеор. Он не достиг поверхности Земли – объект разрушился в атмосфере, красочно взорвавшись. Его полет зафиксировали несколько камер, например, авторегистраторы в машинах, оказавшихся недалеко от места пролета.

"Ученые филиала по данным инфразвуковой станции, расположенной в поселке Начики, выделили сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в районе западного побережья Камчатки в 8:09 по камчатскому времени. Перед разрушением его движение в плотных слоях атмосферы продолжалось 55 секунд. Предварительная оценка сигнала дает основания предполагать, что диаметр объекта был менее 10 метров, а энергия взрыва находилась в пределах 1-5 килотонн тринитротолуола (ТНТ)", - цитирует ИА "Кам 24" представителя Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН".

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Над Камчаткой взорвался метеор

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Теги: камчатка, метеор, единая геофизическая служба ран



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