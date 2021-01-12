Православные иерархи Европы отказываются от антиковидной вакцины

Несколько православных иерархов Европы отказались от антиковидной вакцины, мотивируя свое решение тем, что людям предлагают недостаточно проверенный препарат с сомнительными целями.

Игумен монастыря св. ап. Павла на Афоне архимандрит Парфений заявил, что не будет благословлять делать прививку от коронавируса, поскольку он не знает точно, на что благословляет.

Митрополит Морфский Неофит (Кипрская Церковь) заявил, что все карантины как раз и вводятся для того, чтобы люди сами начали умолять о "чудесной вакцине", чтобы все это закончилось. Но он не собирается "становиться генно-модифицированным продуктом нового порядка вещей". По его мнению, мир вскоре станет таким, как некоторые продукты, в которых нет вкуса. Он указал на такой замысел глобалистских структур, как сокращение населения планеты.

А на греческого митрополита Кифирского Серафима даже завели дело, так как он сказал, что православные не могут принять вакцину, использующую клетки абортированных младенцев. И напомнил, что римский папа поддержал использование абортивных тканей для производства вакцины.

Как сообщало Накануне.RU, в США до половины медиков не хотят делать прививку вакциной Pfizer из-за ее непроверенности и побочных эффектов.