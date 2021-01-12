12 Января 2021
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Общество За рубежом
Джо Байден делает прививку от коронавируса. (2020) | Фото: CNN

Православные иерархи Европы отказываются от антиковидной вакцины

Несколько православных иерархов Европы отказались от антиковидной вакцины, мотивируя свое решение тем, что людям предлагают недостаточно проверенный препарат с сомнительными целями.
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Митрополит Морфский Неофит (Кипрская Церковь) заявил, что все карантины как раз и вводятся для того, чтобы люди сами начали умолять о "чудесной вакцине", чтобы все это закончилось. Но он не собирается "становиться генно-модифицированным продуктом нового порядка вещей". По его мнению, мир вскоре станет таким, как некоторые продукты, в которых нет вкуса. Он указал на такой замысел глобалистских структур, как сокращение населения планеты.

А на греческого митрополита Кифирского Серафима даже завели дело, так как он сказал, что православные не могут принять вакцину, использующую клетки абортированных младенцев. И напомнил, что римский папа поддержал использование абортивных тканей для производства вакцины.

Как сообщало Накануне.RU, в США до половины медиков не хотят делать прививку вакциной Pfizer из-за ее непроверенности и побочных эффектов.

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Православные иерархи Европы отказываются от антиковидной вакцины

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Теги: коронавирус, прививка, вакцина, православие



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