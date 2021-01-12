В Челябинске задержали мужчину, устроившего драку в автобусе

В Челябинске задержали ранее неоднократно судимого 36-летнего мужчину, устроившего драку в автобусе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел днем 11 января на остановке Чайковского. Из отдела полиции поступило сообщение о драке в общественном транспорте. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один ударил другого в лицо.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения. Пострадавший доставлен в больницу.