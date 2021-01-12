Telegram стал вторым по количеству скачиваний мессенджером в США

Мессенджер Telegram стал вторым по количеству скачиваний в США в минувшее воскресенье. Это произошло после того, как соцсети Facebook и Twitter заблокировали аккаунты Дональда Трампа, а также подвергли гонениям социальную сеть Parler, где общались сторонники Трампа, передает The Daily Telegraph.

Издание напоминает, что Telegram защищает сообщения пользователей шифрованием, за что не раз подвергался критике и подозрениям в укрывательстве преступников и террористов.

С минувшей среды Telegram в США был загружен более 500 тыс. раз (по данным компании Sensor Tower, Telegram был установлен в США около 545 000 раз со среды по воскресенье, что почти в три раза больше, чем за тот же период неделей ранее). Перед тем, как Apple и Google удалили приложение Parler из своих магазинов, администрация сети призвала своих пользователей переходить на Telegram. Приложением, разработанным россиянином Павлом Дуровым, активно пользуются и высокопоставленные сторонники Трампа, в частности, его сын Дональд Трамп-младший.

Дуров, напомним, ранее заявлял, что считает Apple и Google куда более опасными для свободы слова, чем Twitter. Он также сообщил, что Telegram работает над тем, чтобы приложение могло продолжать работать на iPhone, даже если Apple удалит мессенджер из App Store.

Количество загрузок также увеличилось из-за споров по поводу новой политики конфиденциальности у конкурирующего приложения WhatsApp.